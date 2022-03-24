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Третий этаж Усадьбы Рукавишниковых закрывается. Будут реставрировать фондохранилище

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К 2023 году фондохранилище Нижегородского музея-заповедника планируют отреставрировать. Об этом рассказал генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов.

 

Главный дом усадьбы Рукавишниковых является объектом культурного наследия регионального значения. Там хранят драгоценные металлы, большую коллекцию фарфора — среди семи тысяч предметов есть даже императорский.

Сейчас третий этаж усадьбы на Верхневолжской набережной закрывается. Начинается реставрация флигеля, где располагается фондохранилище Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Отмечается, что вывозить предметы не будут, чтобы не навредить уникальным изделиям. Коллекция переедет в другую часть экспозиционного пространства.



 

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Фото: «Нижний800»


 

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