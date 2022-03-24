Продлен запрет на авиарейсы из Нижнего Новгорода в южные аэропорты

Росавиация продлила запрет на полеты в ряд российских аэропортов. Так, ограничения действуют до 1 апреля. Официальное сообщение размещено на сайте международного аэропорта Нижнего Новгорода.
До 1 апреля продлен режим временного ограничения полетов в ряд российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
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Фото: Международный аэропорт «Нижний Новгород»
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