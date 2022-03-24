Журнал «НН.Собака.ru» проведет встречу с экспертами о развитии бизнеса в новых реалиях

29 марта на площадке Forself пройдет открытый разговор с экспертами от «НН.Собака.ru» о том, как в новых реалиях эффективно продвигать свой бизнес, увеличивать продажи с помощью социальных сетей, Яндекс.Дзен, SEO и мультимедиа.
Программа открытого разговора:
17:00
Тема выступления: Продвижение бизнеса в социальной сети «ВКонтакте». Как привлечь клиентов. Практика ведения бизнес-аккаунта.
- Татьяна Маркина — руководитель региональных представителей «ВКонтакте».
17:30
Тема выступления: Продвижение в Telegram: как завести канал, раскрутить его и привлечь подписчиков.
- Андрей Вовк — журналист, автор телеграм-канала «ВОВК».
18:00
Тема выступления: Продвижение на «новых» старых каналах: Первые сливки Telegram. Другие возможности контент-маркетинга в новых условиях: Яндекс.Дзен, SEO и ORM. Чек-листы и рекомендации по «альтернативному» медиамиксу.
- Ксения Голубева — руководитель отдела контент- и инфлюенс-маркетинга E-Promo, преподаватель НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.
18:30
Тема выступления: Собака.ru: Креативные стратегии продвижения в мультимедиа.
- Илона Лапшина — директор Собака.ru Нижний Новгород;
- Анастасия Базилева — главный редактор Собака.ru Нижний Новгород.
Встречаемся 29 марта лофте Forself по адресу: Зеленский съезд, 4.
Вход на мероприятие свободный, но необходима регистрация.
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