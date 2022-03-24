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Журнал «НН.Собака.ru» проведет встречу с экспертами о развитии бизнеса в новых реалиях

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29 марта на площадке Forself пройдет открытый разговор с экспертами от «НН.Собака.ru» о том, как в новых реалиях эффективно продвигать свой бизнес, увеличивать продажи с помощью социальных сетей, Яндекс.Дзен, SEO и мультимедиа.

 

Программа открытого разговора:

17:00

Тема выступления: Продвижение бизнеса в социальной сети «ВКонтакте». Как привлечь клиентов. Практика ведения бизнес-аккаунта.

  • Татьяна Маркина — руководитель региональных представителей «ВКонтакте».

17:30

Тема выступления: Продвижение в Telegram: как завести канал, раскрутить его и привлечь подписчиков.

  • Андрей Вовк — журналист, автор телеграм-канала «ВОВК».

18:00

Тема выступления: Продвижение на «новых» старых каналах: Первые сливки Telegram. Другие возможности контент-маркетинга в новых условиях: Яндекс.Дзен, SEO и ORM. Чек-листы и рекомендации по «альтернативному» медиамиксу.

  • Ксения Голубева — руководитель отдела контент- и инфлюенс-маркетинга E-Promo, преподаватель НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.

18:30

Тема выступления: Собака.ru: Креативные стратегии продвижения в мультимедиа.

  • Илона Лапшина — директор Собака.ru Нижний Новгород;
  • Анастасия Базилева — главный редактор Собака.ru Нижний Новгород.

 

Встречаемся 29 марта лофте Forself по адресу: Зеленский съезд, 4.

Вход на мероприятие свободный, но необходима регистрация.


 

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