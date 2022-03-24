Журнал «НН.Собака.ru» проведет встречу с экспертами о развитии бизнеса в новых реалиях

Программа открытого разговора:

17:00

Тема выступления : Продвижение бизнеса в социальной сети «ВКонтакте». Как привлечь клиентов. Практика ведения бизнес-аккаунта.

Татьяна Маркина — руководитель региональных представителей «ВКонтакте».

17:30

Тема выступления: Продвижение в Telegram: как завести канал, раскрутить его и привлечь подписчиков.

Андрей Вовк — журналист, автор телеграм-канала «ВОВК».

18:00

Тема выступления: Продвижение на «новых» старых каналах: Первые сливки Telegram. Другие возможности контент-маркетинга в новых условиях: Яндекс.Дзен, SEO и ORM. Чек-листы и рекомендации по «альтернативному» медиамиксу.

Ксения Голубева — руководитель отдела контент- и инфлюенс-маркетинга E-Promo, преподаватель НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.

18:30

Тема выступления: Собака.ru: Креативные стратегии продвижения в мультимедиа.

Илона Лапшина — директор Собака.ru Нижний Новгород;

Анастасия Базилева — главный редактор Собака.ru Нижний Новгород.

Встречаемся 29 марта лофте Forself по адресу: Зеленский съезд, 4.

Вход на мероприятие свободный, но необходима регистрация.





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