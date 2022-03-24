Статья о квартале церкви Трех Святителей в журнале Seasons

Номер журнала Seasons с большим материалом Дарьи Улановой о квартале Трех Святителей уже доступен в печатной версии. Скоро статья появится и онлайн на сайте.

Команда проекта рассказала, чем живет Заповедный квартал сейчас — о жителях, артефактах и символах места; прогулялась по улочкам и заглянула на Короленко 18.

«Получился очень теплый и глубокий материал о новой жизни старинного городского квартала. Спешим поделиться с вами этой приятной новостью», — добавляет команда.





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Фото: сообщество Заповедных кварталов «ВКонтакте»