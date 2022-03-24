18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Статья о квартале церкви Трех Святителей в журнале Seasons

Поделиться:

В весеннем номере лайфстайл-журнала Seasons опубликована статья о нижегородском квартале церкви Трех Святителей. В статье можно узнать о проекте «Заповедные кварталы», прочитать, чем живет квартал сейчас, совершить фотопрогулку по его улочкам.

 

Номер журнала Seasons с большим материалом Дарьи Улановой о квартале Трех Святителей уже доступен в печатной версии. Скоро статья появится и онлайн на сайте.

Команда проекта рассказала, чем живет Заповедный квартал сейчас — о жителях, артефактах и символах места; прогулялась по улочкам и заглянула на Короленко 18.

«Получился очень теплый и глубокий материал о новой жизни старинного городского квартала. Спешим поделиться с вами этой приятной новостью», — добавляет команда.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: сообщество Заповедных кварталов «ВКонтакте»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: