Стала известна стоимость билетов в нижегородский аквапарк «Океанис»

За месяц до открытия аквапарка «Океанис» в столице Приволжья его представители опубликовали стоимость билетов. В комментариях многие горожане оказались в недоумении от цен.
Малыши до четырех лет смогут посетить пространство бесплатно, дети от 5 до 13 лет смогут прокатиться на горках за 1400 рублей, а взрослый билет за 12 часов обойдется в 1700 рублей.
Многодетным семьям, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями предоставляется скидка: стоимость взрослого — 1350 рублей, а детского – 1150 рублей.
Тарифы выходного дня:
- взрослый билет — 2000 рублей;
- детский — 1600 рублей;
- малыши до 4 лет — бесплатно.
Важно: в эту стоимость не выходит посещение Термального комплекса.
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Фото: сообщество аквапарка «ВКонтакте»
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