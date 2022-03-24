18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Стала известна стоимость билетов в нижегородский аквапарк «Океанис»

Поделиться:

За месяц до открытия аквапарка «Океанис» в столице Приволжья его представители опубликовали стоимость билетов. В комментариях многие горожане оказались в недоумении от цен.

 

Малыши до четырех лет смогут посетить пространство бесплатно, дети от 5 до 13 лет смогут прокатиться на горках за 1400 рублей, а взрослый билет за 12 часов обойдется в 1700 рублей.

Многодетным семьям, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями предоставляется скидка: стоимость взрослого — 1350 рублей, а детского – 1150 рублей.

Тарифы выходного дня:

  • взрослый билет — 2000 рублей;
  • детский — 1600 рублей;
  • малыши до 4 лет — бесплатно.

Важно: в эту стоимость не выходит посещение Термального комплекса.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: сообщество аквапарка «ВКонтакте»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: