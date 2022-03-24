Стала известна стоимость билетов в нижегородский аквапарк «Океанис»

Малыши до четырех лет смогут посетить пространство бесплатно, дети от 5 до 13 лет смогут прокатиться на горках за 1400 рублей, а взрослый билет за 12 часов обойдется в 1700 рублей.

Многодетным семьям, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями предоставляется скидка: стоимость взрослого — 1350 рублей, а детского – 1150 рублей.

Тарифы выходного дня:

взрослый билет — 2000 рублей;

детский — 1600 рублей;

малыши до 4 лет — бесплатно.

Важно: в эту стоимость не выходит посещение Термального комплекса.







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Фото: сообщество аквапарка «ВКонтакте»