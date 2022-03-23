В ИЦАЭ Нижний Новгороде пройдет интерактивное шоу «Научная платформа 9¾»

В этот четверг телемост соединит любителей научно-магических приключений из трех городов — Нижнего Новгорода, Владимира и Воронежа. Команда ИЦАЭ приглашает нижегородцев почувствовать себя настоящими учениками школы Хогвартс и окунуться в атмосферу волшебства, тайн и загадок.

Участники узнают принцип полетов на метлах, вырастят мандрагору и познакомятся с настоящей Буклей.

Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Адрес: улица Семашко, 7Б, (ИЦАЭ).







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: кадр из фильма