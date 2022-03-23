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В ИЦАЭ Нижний Новгороде пройдет интерактивное шоу «Научная платформа 9¾»

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В этом году вселенной, созданной Джоан Роулинг, исполняется 25 лет. Книги и фильмы о Гарри Поттере стали мировым бестселлером, полюбившимся читателям всей планеты. Так, 24 марта в Информационных центрах по атомной энергии Нижнего Новгорода пройдет сетевое интерактивное шоу «Научная платформа 9¾».

 

В этот четверг телемост соединит любителей научно-магических приключений из трех городов — Нижнего Новгорода, Владимира и Воронежа. Команда ИЦАЭ приглашает нижегородцев почувствовать себя настоящими учениками школы Хогвартс и окунуться в атмосферу волшебства, тайн и загадок.

Участники узнают принцип полетов на метлах, вырастят мандрагору и познакомятся с настоящей Буклей.

Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Адрес: улица Семашко, 7Б, (ИЦАЭ).



 

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Фото: кадр из фильма

 

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