В ИЦАЭ Нижний Новгороде пройдет интерактивное шоу «Научная платформа 9¾»

В этом году вселенной, созданной Джоан Роулинг, исполняется 25 лет. Книги и фильмы о Гарри Поттере стали мировым бестселлером, полюбившимся читателям всей планеты. Так, 24 марта в Информационных центрах по атомной энергии Нижнего Новгорода пройдет сетевое интерактивное шоу «Научная платформа 9¾».
В этот четверг телемост соединит любителей научно-магических приключений из трех городов — Нижнего Новгорода, Владимира и Воронежа. Команда ИЦАЭ приглашает нижегородцев почувствовать себя настоящими учениками школы Хогвартс и окунуться в атмосферу волшебства, тайн и загадок.
Участники узнают принцип полетов на метлах, вырастят мандрагору и познакомятся с настоящей Буклей.
Участие бесплатное, но необходима регистрация.
Адрес: улица Семашко, 7Б, (ИЦАЭ).
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Фото: кадр из фильма
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