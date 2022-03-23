Нижний Новгород присоединится к акции «Час земли»

26 марта в Нижнем Новгороде пройдет традиционная экологическая акция «Час Земли».
«Час Земли» привлекает внимание горожан к проблеме неконтролируемого расхода ресурсов планеты. В России акцию организует Всемирный фонд дикой природы с 2009 года.
Так, в столице Приволжья в субботу, 26 марта, подсветка на Канавинском, Мызинском и Молитовском мостах не будет работать. Также, в 20:30 погрузится во тьму Нижневолжская набережная и улица Рождественская — там временно выключат архитектурную подсветку зданий.
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Фото: telegram «Горький Нижний»
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