В Нижегородскую область поставят сахар. Тысячу тонн!

Ситуация с сахаром в Нижегородской области стабилизируется. По словам губернатора региона, до конца недели регион получит еще тысячу тонн.
На региональном координационном штабе по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере обсудили сферу торговли.
«До конца недели получим еще 1000 тонн. Мониторинг коллеги ведут ежедневно по всем видам товаров. Запасов в стране хватает, дело только в логистике», — отметил Глеб Никитин.
Губернатор сообщил, что в эти выходные стартуют первые продовольственные ярмарки с нижегородской продукцией.
Также он добавил, что сейчас важно создавать новые возможности для нижегородского бизнеса. В связи с этим планируется до максимума увеличить количество мест для размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях и упростить процедуру согласования.
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Фото: pexels
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