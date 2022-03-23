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В Нижегородскую область поставят сахар. Тысячу тонн!

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Ситуация с сахаром в Нижегородской области стабилизируется. По словам губернатора региона, до конца недели регион получит еще тысячу тонн.

 

На региональном координационном штабе по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере обсудили сферу торговли.

«До конца недели получим еще 1000 тонн. Мониторинг коллеги ведут ежедневно по всем видам товаров. Запасов в стране хватает, дело только в логистике», — отметил Глеб Никитин.

Губернатор сообщил, что в эти выходные стартуют первые продовольственные ярмарки с нижегородской продукцией.

Также он добавил, что сейчас важно создавать новые возможности для нижегородского бизнеса. В связи с этим планируется до максимума увеличить количество мест для размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях и упростить процедуру согласования.



 

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Фото: pexels

 

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