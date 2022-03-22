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Сервис кикшеринга Urent открыл новый сезон в Нижнем Новгороде

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Нижегородцы могут прокатиться на 2400 новых электросамокатах — сервис «Юрент» открыл новый сезон. В ближайшее время сервис планирует запуск и в других городах нижегородской области — Кстово, Дзержинске и Боре.

 

Какая стоимость аренды?

  • аренда самокатов «Юрент» начинается от 4 рублей за минуту (+ 30 рублей за активацию самоката).

Арендовать самокаты можно в приложении Urent для iOS или Android. Кроме поминутной аренды пользователям доступны тарифы:

  1. «Проездной daily» (безлимитное количество поездок до 40 минут в день за фиксированную стоимость)
  2. подписка на месяц, которая обнуляет стоимость разблокировки самоката и позволяет платить только за минуты поездки

«Мы хотим, чтобы у каждого города была возможность использовать современный экологичный транспорт, который дополнит общественный и снизит зависимость от автомобилей, а также поможет развивать пешеходную инфраструктуру и доступную среду, делать город более привлекательным для туристов», — комментирует Иван Туринге, генеральный директор «Юрент».

По словам главы города, за прокатный сезон прошлого года ежедневно нижегородцы в среднем совершали порядка 9 100 поездок, а всего прокатились на самокатах около двух миллионов раз.

В первые дни после запуска новые пользователи смогут воспользоваться промокодом spring и получить 100 бонусов на первую поездку.

 

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Фото: сообщество Urent «ВКонтакте»

 







 

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