Сервис кикшеринга Urent открыл новый сезон в Нижнем Новгороде

Нижегородцы могут прокатиться на 2400 новых электросамокатах — сервис «Юрент» открыл новый сезон. В ближайшее время сервис планирует запуск и в других городах нижегородской области — Кстово, Дзержинске и Боре.
Какая стоимость аренды?
- аренда самокатов «Юрент» начинается от 4 рублей за минуту (+ 30 рублей за активацию самоката).
Арендовать самокаты можно в приложении Urent для iOS или Android. Кроме поминутной аренды пользователям доступны тарифы:
- «Проездной daily» (безлимитное количество поездок до 40 минут в день за фиксированную стоимость)
- подписка на месяц, которая обнуляет стоимость разблокировки самоката и позволяет платить только за минуты поездки
«Мы хотим, чтобы у каждого города была возможность использовать современный экологичный транспорт, который дополнит общественный и снизит зависимость от автомобилей, а также поможет развивать пешеходную инфраструктуру и доступную среду, делать город более привлекательным для туристов», — комментирует Иван Туринге, генеральный директор «Юрент».
По словам главы города, за прокатный сезон прошлого года ежедневно нижегородцы в среднем совершали порядка 9 100 поездок, а всего прокатились на самокатах около двух миллионов раз.
В первые дни после запуска новые пользователи смогут воспользоваться промокодом spring и получить 100 бонусов на первую поездку.
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Фото: сообщество Urent «ВКонтакте»
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