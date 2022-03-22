18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Центр активного отдыха с вейкпарком откроют на Мещерском озере

Поделиться:

На Мещерском озере в Нижнем Новгороде откроется Всесезонный центр активного отдыха. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

 

Общий объем инвестиций в проект превышает 100 миллионов рублей.

Основным видом спорта для центра станет вейкбординг — это экстремальный спорт, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. В кабельном вейкбординге движение спортсмена по воде происходит с помощью специальной канатной дороги — реверсивной или кольцевой.

Сейчас уже смонтированы все пять опор кольцевой установки для водных лыж и вейкбординга, а также натянут трос. Длина кольца составит 540 метров. Кроме того, монтаж оборудования для вейкбординга впервые в мире осуществлялся на льду.




 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: Проект инфраструктуры вейкпарка - сайт rawakepark.ru/


 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: