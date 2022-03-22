Центр активного отдыха с вейкпарком откроют на Мещерском озере

Общий объем инвестиций в проект превышает 100 миллионов рублей.

Основным видом спорта для центра станет вейкбординг — это экстремальный спорт, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. В кабельном вейкбординге движение спортсмена по воде происходит с помощью специальной канатной дороги — реверсивной или кольцевой.

Сейчас уже смонтированы все пять опор кольцевой установки для водных лыж и вейкбординга, а также натянут трос. Длина кольца составит 540 метров. Кроме того, монтаж оборудования для вейкбординга впервые в мире осуществлялся на льду.









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Фото: Проект инфраструктуры вейкпарка - сайт rawakepark.ru/



