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По нижегородской радиолаборатории проведут обзорную экскурсию

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В столице Приволжья пройдет обзорная экскурсия по экспозициям трех залов музея «Нижегородской радиолаборатории».

 

Гости экскурсии познакомятся с личностью ученого и изобретателя Александра Попова — величайшего исследователя XIX века и узнают, как он связан с Нижним Новгородом.

Кроме того, покажут уникальный музейный экспонат — модель первого в истории когерерного радиоприемника. Также, расскажут об истории Нижегородской радиолаборатории, которая за одно десятилетие совершила настоящую радиореволюцию.

29 марта

Время: 17:00

Место: Верхневолжская набережная, 5

 

 

Количество мест на экскурсию ограничено. Для посещения необходима регистрация.

 

 

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