По нижегородской радиолаборатории проведут обзорную экскурсию

Гости экскурсии познакомятся с личностью ученого и изобретателя Александра Попова — величайшего исследователя XIX века и узнают, как он связан с Нижним Новгородом.

Кроме того, покажут уникальный музейный экспонат — модель первого в истории когерерного радиоприемника. Также, расскажут об истории Нижегородской радиолаборатории, которая за одно десятилетие совершила настоящую радиореволюцию.