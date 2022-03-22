По нижегородской радиолаборатории проведут обзорную экскурсию

В столице Приволжья пройдет обзорная экскурсия по экспозициям трех залов музея «Нижегородской радиолаборатории».
Гости экскурсии познакомятся с личностью ученого и изобретателя Александра Попова — величайшего исследователя XIX века и узнают, как он связан с Нижним Новгородом.
Кроме того, покажут уникальный музейный экспонат — модель первого в истории когерерного радиоприемника. Также, расскажут об истории Нижегородской радиолаборатории, которая за одно десятилетие совершила настоящую радиореволюцию.
29 марта
Время: 17:00
Место: Верхневолжская набережная, 5
Количество мест на экскурсию ограничено. Для посещения необходима регистрация.
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