Стало известно, сколько потратят на реставрацию концертного зала нижегородской консерватории имени Глинки

Концертный зал нижегородской государственной консерватории на Пискунова отреставрируют за 22,1 миллион рублей.
В здании ОКН проведут ремонтные и реставрационные работы, установят систему сигнализации и видеонаблюдения, восстановят кирпичную кладку, лепной декор, воссоздадут паркет с наборным художественным рисунком, очистят чугунные вентрешетки.
Так, подрядчик должен будет до 1 декабря этого года отреставрировать большой концертный зал с прилегающими помещениями.
Всего на участие в торгах было подано две заявки. Руководство приняло решение заключить контракт с подрядчиком, который предложил наименьшую стоимость. Приступить к работам победитель торгов должен будет уже в апреле 2022 года.
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Фото: «Яндекс.Карты»
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