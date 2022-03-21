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Из Нижнего Новгорода разрешены полеты в 13 стран. Рассказываем, куда именно

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Росавиация выдала допуск двум авиакомпаниям на запуск авиаперелетов из Нижнего Новгорода в 13 стран.

 

Росавиация выдала разрешения двум авиакомпаниям запустить рейсы из Нижнего Новгорода в новых направлениях.

Авиакомпания «Азур Эйр» получила право на полеты:

  • Беларусь (Минск)
  • Израиль (Эйлат)
  • Индонезию (Денпасар)
  • Иорданию (Акаба)
  • Таиланд (Утапао)
  • Маврикий (Порт-Луи)
  • Малайзию (Куала-Лумпур)
  • Мальдивы (Мале)
  • Сербию (Белград)
  • Марокко (Агадир)
  • Танзанию (Занзибар)
  • Узбекистан (Карши, Навои)

Авиакомпании Royal Flight разрешили перелеты в Тунис (Джерба, Монастир и Энфида).

Отметим, что пока неизвестно, будут ли организованы эти рейсы. В данный момент международные полеты не выполняются из-за санкций против российской авиации.



 

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Фото: сообщество «Международный аэропорт Нижний Новгород» «ВКонтакте»

 

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