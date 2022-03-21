Из Нижнего Новгорода разрешены полеты в 13 стран. Рассказываем, куда именно

Росавиация выдала разрешения двум авиакомпаниям запустить рейсы из Нижнего Новгорода в новых направлениях.

Авиакомпания «Азур Эйр» получила право на полеты:

Беларусь (Минск)

Израиль (Эйлат)

Индонезию (Денпасар)

Иорданию (Акаба)

Таиланд (Утапао)

Маврикий (Порт-Луи)

Малайзию (Куала-Лумпур)

Мальдивы (Мале)

Сербию (Белград)

Марокко (Агадир)

Танзанию (Занзибар)

Узбекистан (Карши, Навои)

Авиакомпании Royal Flight разрешили перелеты в Тунис (Джерба, Монастир и Энфида).

Отметим, что пока неизвестно, будут ли организованы эти рейсы. В данный момент международные полеты не выполняются из-за санкций против российской авиации.







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Фото: сообщество «Международный аэропорт Нижний Новгород» «ВКонтакте»