Из Нижнего Новгорода разрешены полеты в 13 стран. Рассказываем, куда именно

Росавиация выдала допуск двум авиакомпаниям на запуск авиаперелетов из Нижнего Новгорода в 13 стран.
Росавиация выдала разрешения двум авиакомпаниям запустить рейсы из Нижнего Новгорода в новых направлениях.
Авиакомпания «Азур Эйр» получила право на полеты:
- Беларусь (Минск)
- Израиль (Эйлат)
- Индонезию (Денпасар)
- Иорданию (Акаба)
- Таиланд (Утапао)
- Маврикий (Порт-Луи)
- Малайзию (Куала-Лумпур)
- Мальдивы (Мале)
- Сербию (Белград)
- Марокко (Агадир)
- Танзанию (Занзибар)
- Узбекистан (Карши, Навои)
Авиакомпании Royal Flight разрешили перелеты в Тунис (Джерба, Монастир и Энфида).
Отметим, что пока неизвестно, будут ли организованы эти рейсы. В данный момент международные полеты не выполняются из-за санкций против российской авиации.
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Фото: сообщество «Международный аэропорт Нижний Новгород» «ВКонтакте»
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