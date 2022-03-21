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В Нижнем пройдет бесплатная экскурсия об истории Горьковской железной дороги

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Бесплатная экскурсия об истории Горьковской железной дороги пройдет в электричке на маршруте Московский вокзал — проспект Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

 

Экскурсионную программу покажут бесплатно, но участникам нужно будет приобрести проездной документ на электропоезд.

Гости узнают о зарождении Московского и Казанского вокзалов, музея «Паровозы России», о судьбах знаменитых сотрудников железной дороги, о первых проездных билетах, пассажирских вагонах и о многом другом.

Стоимость билета для взрослых стоит — 63 рубля, для учащихся и ветеранов труда — 31,5 рублей, а для детей до 7 лет — 15,75 рублей.

Мероприятие пройдет 25 марта с 16:15 до 17:32.


 

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Фото: сообщество в «ВКонтакте» «Пригородная пассажирская компания АО "ВВППК"»

 

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