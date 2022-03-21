Солнечно и потепление до +8 градусов: рассказываем о погоде в Нижнем на этой неделе

По словам пресс-секретаря Нижегородского УГМС Ольги Мокеевой, ожидать метеорологическую весну стоит, когда средние суточные температуры воздуха выше 0 градусов. За последние 30 лет в Нижнем Новгороде эта дата приходится на 23 марта.

Сегодня, 21 марта, в Нижнем Новгороде к обеду температура воздуха разогреется до +6 градусов, будет солнечно и ясно. Ближе к ночи похолодает до 0. В середине недели ожидается заметное потепление, даже ночью будет плюсовая температура +2 градуса, а днем воздух прогреется до +8 градусов по Цельсию.

Начиная с пятницы, 25 марта, погода в городе начнет ухудшаться: будет облачно, а днем до +3.

В выходные, 26 и 27 марта, прогнозируются похолодание: ночью столбики термометров опустятся до –3 градусов, днем в субботу ожидается +4 градуса. В воскресенье возможны минусовые температуры и осадки в виде снега с дождем.







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