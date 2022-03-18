В Нижнем открылся Русский музей фотографии. Рассказываем о масштабных обновлениях

Сегодня в Нижнем Новгороде после реставрации открылся Русский музей фотографии. На обновление пространства потратили 44,5 миллионов рублей. В здании отремонтировали кровлю, фасад, инженерные сети, а также отреставрировали внешние элементы и установили новые окна.
Что нового появилось в пространствах музея:
- создали современный тачпад, лекционный зал, творческий центр для детских занятий и проявочную станцию;
- в музее появилась зеркальная комната, камера-обскура и новый фотопластикон, который ранее располагался на Нижегородской ярмарке.
Кроме того, в нижегородском музее фотографии будут возобновлены курсы и мастер-классы по фотографии для нижегородцев всех возрастов. Беркович отметил, что детские курсы будут организованы как на бесплатной, так и на платной основе.
Музей открылся выставкой «Песен не петь, водки не пить, вести себя тихо», посвященной 120-летию пьесы Максима Горького «На дне», действие которой происходит в Бугровской ночлежке в Нижнем.
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Фото: Telegram Олега Берковича
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