Какая погода придет в Нижний Новгород в выходные? Потеплеет до +6!

Субботним мартовским утром будет солнечно, но еще прохладно: термометры покажут минусовую температуру — –8. Днем воздух прогреется до +4 градусов. К ночи на небе появятся небольшие облака и похолодает до –3. Ветер весь день будет дуть с запада со скоростью 3 метра в секунду.

В воскресенье, 20 марта, утром столбики термометров поднимутся до +2 градусов по Цельсию. К обеду из облаков выглянет солнце, а воздух прогреется до +6. К вечеру небо снова затянут тучи, а в ночное время термометры покажут +3. Ветер с утра придет с запада со скоростью 5,5 метров в секунду.







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