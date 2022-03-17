Нижегородец пытался похитить беркута из зоопарка «Лимпопо»

В ночь с 15 на 16 марта нижегородец срезал сетку-рабицу с крыши вольера, где жил беркут, похитил птицу и сбежал.
«Вечером того же дня мужчину нашли и задержали сотрудники службы безопасности, после чего доставили его в полицию. Украденная птица находилась у мужчины дома. Беркута изъяли и вернули в зоопарк, сейчас он чувствует себя хорошо», — рассказали представители зоопарка.
31-летнего мужчину задержала полиция, его обвиняют по статье «Кража с незаконным проникновением».
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Фото: pixabay
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