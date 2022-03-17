Через Нижний Новгород проложат «Умный маршрут»

На площадках «Умного маршрута» приглашенные спикеры поделятся знаниями из сферы культуры и искусства, науки, экологии, карьеры, спорта и благотворительности. Участников ждут лекции, мастер-классы, воркшопы, панельные дискуссии, квизы, практикумы, круглые столы, дебаты.

Информация о форумах будет публиковаться на сайте общества «Знание», для участия достаточно пройти онлайн-регистрацию.

Мероприятие в столице Приволжья пройдет 18 марта с 11:00 до 16:00.







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Фото: pixabay