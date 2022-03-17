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Общество

В Нижнем упростили правила установки летних веранд кафе

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В столице Приволжья упростили процедуру оформления летних веранд кафе и нестационарных торговых объектов. Такое решение принято после встречи мэра города Юрия Шалабаева с предпринимателями, где обсуждались новые меры поддержки.

 

В Нижнем Новгороде минимизируют пакет документов для установки летних веранд и НТО. Ранее владельцам нужно было собирать множество справок и ежегодно утверждать проект каждой веранды. Теперь летние веранды можно будет открывать без сбора документов, если проект не отличается от прошлогоднего.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что склонен вообще отменить сбор пакета документов для тех, кто годами открывает летние веранды и нестационарные торговые объекты на одних и тех же местах.

«Для новых веранд и НТО пакет документов тоже нужно минимизировать, например, спрашивать только те, которые связаны с безопасностью», — отметил Юрий Шалабаев.

Кроме того, на встрече обсудили новые меры поддержки предпринимателей и самозанятых.


 

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