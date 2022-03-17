В Нижнем упростили правила установки летних веранд кафе

В Нижнем Новгороде минимизируют пакет документов для установки летних веранд и НТО. Ранее владельцам нужно было собирать множество справок и ежегодно утверждать проект каждой веранды. Теперь летние веранды можно будет открывать без сбора документов, если проект не отличается от прошлогоднего.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что склонен вообще отменить сбор пакета документов для тех, кто годами открывает летние веранды и нестационарные торговые объекты на одних и тех же местах.

«Для новых веранд и НТО пакет документов тоже нужно минимизировать, например, спрашивать только те, которые связаны с безопасностью», — отметил Юрий Шалабаев.

Кроме того, на встрече обсудили новые меры поддержки предпринимателей и самозанятых.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.