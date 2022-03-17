В Нижегородскую область поступают крупные партии сахара

Региональные торговые сети сообщили о начале масштабных поставок сахара в Нижегородскую область. Ожидается, что в ближайшие дни вопрос с искусственным дефицитом товара будет закрыт.

Кроме того, из-за резко спроса на продукты первой необходимости в столице Приволжья активизировались перекупщики. По словам Андрея Саносяна, с недобросовестными предпринимателями ведется борьба силами УФАС, Роспотребнадзора и правоохранительных органов.

«Сейчас перед экономикой стоит серьезный вызов в виде санкций, поэтому такая деятельность недопустима ни в каком виде… Нужно предпринимать превентивные меры — не допускать подобной ситуации ни по одному из основных продуктов питания», — добавил Андрей Саносян.







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Фото: pexels