В Нижегородскую область поступают крупные партии сахара

Крупные партии сахара поступают в Нижегородскую область. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Саносян.
Региональные торговые сети сообщили о начале масштабных поставок сахара в Нижегородскую область. Ожидается, что в ближайшие дни вопрос с искусственным дефицитом товара будет закрыт.
Кроме того, из-за резко спроса на продукты первой необходимости в столице Приволжья активизировались перекупщики. По словам Андрея Саносяна, с недобросовестными предпринимателями ведется борьба силами УФАС, Роспотребнадзора и правоохранительных органов.
«Сейчас перед экономикой стоит серьезный вызов в виде санкций, поэтому такая деятельность недопустима ни в каком виде… Нужно предпринимать превентивные меры — не допускать подобной ситуации ни по одному из основных продуктов питания», — добавил Андрей Саносян.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.
Фото: pexels
Комментарии (0)