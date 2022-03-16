В Нижнем откроется отреставрированный концертный зал хорового колледжа

Сегодня, 16 марта, пройдет открытие концертного зала хорового колледжа имени Сивухина. Концертной площадке вернули исторический облик, создали инфраструктуру, отвечающую современным требованиям проведения концертов и культурных мероприятий.
Какие работы были сделаны в рамках программы «Реставрация 800»?
- проведены работы по восстановлению лепного декора и мраморных тумб входной группы
- реставрации пола и мраморной лестницы
- заменена система отопления и кондиционирования
- установка системы противопожарной безопасности
- дополнительные работы по замене оконных изделий
- установка системы мобильного гардероба,
- закупка мебели, интерьерных предметов и материально-технического обеспечения
16 марта в 18:30 в обновленном зале пройдет концерт с участием хоровых коллективов колледжа и камерного хора «Нижний Новгород» под руководством Стольникова.
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Фото: «Центр800»
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