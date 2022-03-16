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В Нижнем откроется отреставрированный концертный зал хорового колледжа

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Сегодня, 16 марта, пройдет открытие концертного зала хорового колледжа имени Сивухина. Концертной площадке вернули исторический облик, создали инфраструктуру, отвечающую современным требованиям проведения концертов и культурных мероприятий.

 

Какие работы были сделаны в рамках программы «Реставрация 800»?

  • проведены работы по восстановлению лепного декора и мраморных тумб входной группы
  • реставрации пола и мраморной лестницы
  • заменена система отопления и кондиционирования
  • установка системы противопожарной безопасности
  • дополнительные работы по замене оконных изделий
  • установка системы мобильного гардероба,
  • закупка мебели, интерьерных предметов и материально-технического обеспечения

16 марта в 18:30 в обновленном зале пройдет концерт с участием хоровых коллективов колледжа и камерного хора «Нижний Новгород» под руководством Стольникова.



 

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Фото: «Центр800»

 

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