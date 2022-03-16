В Нижнем откроется отреставрированный концертный зал хорового колледжа

Какие работы были сделаны в рамках программы «Реставрация 800»?

проведены работы по восстановлению лепного декора и мраморных тумб входной группы

реставрации пола и мраморной лестницы

заменена система отопления и кондиционирования

установка системы противопожарной безопасности

дополнительные работы по замене оконных изделий

установка системы мобильного гардероба,

закупка мебели, интерьерных предметов и материально-технического обеспечения

16 марта в 18:30 в обновленном зале пройдет концерт с участием хоровых коллективов колледжа и камерного хора «Нижний Новгород» под руководством Стольникова.







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Фото: «Центр800»