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В Нижнем дополнительно отремонтируют семь участков дорог

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В этом году в столице Приволжья дополнительно отремонтируют семь участков дорог. Об этом сообщает мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

 

автор фото — Дима Четыре

Городская администрация собиралась привести в порядок 16 участков в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Но во время сэкономили 265 миллионов рублей, и эти деньги направят на ремонт еще нескольких дорог.

Дорожное покрытие каких улиц отремонтируют дополнительно?

  • участок улицы Большой Покровской (от улицы Крупской до площади Горького)
  • Похвалинский съезд,
  • участок улицы Бекетова (от улиц Ванеева до переезда у кинотеатра «Звезда»)
  • участок улицы Полтавской (от улицы Белинского до улицы Панина)
  • участок улицы Панина (от улицы Ванеева до Высоковского проезда)
  • участок улицы Генкиной (от улицы Ванеева до улицы Родниковой)
  • участок улицы 50-летия Победы

«Сейчас рассчитываем сметы по каждому участку исходя из того, насколько серьезные работы требуются. Планируем заключить все контракты в мае – июне этого года», — добавил Юрий Шалабаев.



 

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