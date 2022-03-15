В Нижнем дополнительно отремонтируют семь участков дорог

Городская администрация собиралась привести в порядок 16 участков в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Но во время сэкономили 265 миллионов рублей, и эти деньги направят на ремонт еще нескольких дорог.

Дорожное покрытие каких улиц отремонтируют дополнительно?

участок улицы Большой Покровской (от улицы Крупской до площади Горького)

Похвалинский съезд,

участок улицы Бекетова (от улиц Ванеева до переезда у кинотеатра «Звезда»)

участок улицы Полтавской (от улицы Белинского до улицы Панина)

участок улицы Панина (от улицы Ванеева до Высоковского проезда)

участок улицы Генкиной (от улицы Ванеева до улицы Родниковой)

участок улицы 50-летия Победы

«Сейчас рассчитываем сметы по каждому участку исходя из того, насколько серьезные работы требуются. Планируем заключить все контракты в мае – июне этого года», — добавил Юрий Шалабаев.







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