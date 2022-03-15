В Нижнем дополнительно отремонтируют семь участков дорог

В этом году в столице Приволжья дополнительно отремонтируют семь участков дорог. Об этом сообщает мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
автор фото — Дима Четыре
Городская администрация собиралась привести в порядок 16 участков в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Но во время сэкономили 265 миллионов рублей, и эти деньги направят на ремонт еще нескольких дорог.
Дорожное покрытие каких улиц отремонтируют дополнительно?
- участок улицы Большой Покровской (от улицы Крупской до площади Горького)
- Похвалинский съезд,
- участок улицы Бекетова (от улиц Ванеева до переезда у кинотеатра «Звезда»)
- участок улицы Полтавской (от улицы Белинского до улицы Панина)
- участок улицы Панина (от улицы Ванеева до Высоковского проезда)
- участок улицы Генкиной (от улицы Ванеева до улицы Родниковой)
- участок улицы 50-летия Победы
«Сейчас рассчитываем сметы по каждому участку исходя из того, насколько серьезные работы требуются. Планируем заключить все контракты в мае – июне этого года», — добавил Юрий Шалабаев.
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