18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

30 лагерей Нижнего Новгорода войдут в программу туристического кэшбэка

Поделиться:

На сайте министерства образования и молодежной политики Нижегородской области опубликуют список лагерей, которые участвуют в программе туристического кэшбэка.

 

Начинается регистрация детских лагерей Нижегородской области в программе туристического кэшбэка. В программу планируют включить около 30 нижегородских лагерей. Список опубликуют на сайте после того, как они заключат соглашения с платежной системой «Мир».

Информацию об участниках программы также можно будет найти на сайте.

По словам генерального директора туристической компании «Роза ветров НН», продление программы туристического кэшбэка — действенная мера поддержки как туристов, так и отрасли в целом.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: