30 лагерей Нижнего Новгорода войдут в программу туристического кэшбэка

На сайте министерства образования и молодежной политики Нижегородской области опубликуют список лагерей, которые участвуют в программе туристического кэшбэка.
Начинается регистрация детских лагерей Нижегородской области в программе туристического кэшбэка. В программу планируют включить около 30 нижегородских лагерей. Список опубликуют на сайте после того, как они заключат соглашения с платежной системой «Мир».
Информацию об участниках программы также можно будет найти на сайте.
По словам генерального директора туристической компании «Роза ветров НН», продление программы туристического кэшбэка — действенная мера поддержки как туристов, так и отрасли в целом.
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Фото: pexels
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