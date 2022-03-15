30 лагерей Нижнего Новгорода войдут в программу туристического кэшбэка

Начинается регистрация детских лагерей Нижегородской области в программе туристического кэшбэка. В программу планируют включить около 30 нижегородских лагерей. Список опубликуют на сайте после того, как они заключат соглашения с платежной системой «Мир».

Информацию об участниках программы также можно будет найти на сайте.

По словам генерального директора туристической компании «Роза ветров НН», продление программы туристического кэшбэка — действенная мера поддержки как туристов, так и отрасли в целом.





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Фото: pexels