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Лось Трюльник сделал предложение своей девушке во время матча БК «Нижний Новгород»

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Талисман БК «Нижний Новгород» — Лось Трюльник — во время матча сделал предложение своей девушке.

 

Пожениться нижегородец предложил в ходе вчерашней игры.

Во время тайм-аута на матче БК «Нижний Новгород» с УНИКСом большой плюшевый лось Трюльник достал кольцо и сделал предложение своей девушке — черлидерше. Она согласилась выйти замуж.



 

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