Город Общество News Общество 15 марта, 2022 Лось Трюльник сделал предложение своей девушке во время матча БК «Нижний Новгород» Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Facebook Instagram Telegram RSS Поделиться: Facebook ВКонтакте Telegram Twitter Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Талисман БК «Нижний Новгород» — Лось Трюльник — во время матча сделал предложение своей девушке. Пожениться нижегородец предложил в ходе вчерашней игры. Во время тайм-аута на матче БК «Нижний Новгород» с УНИКСом большой плюшевый лось Трюльник достал кольцо и сделал предложение своей девушке — черлидерше. Она согласилась выйти замуж. Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram. Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Анна Ефимычева, 15 марта, 2022 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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