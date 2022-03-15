Лось Трюльник сделал предложение своей девушке во время матча БК «Нижний Новгород»

Пожениться нижегородец предложил в ходе вчерашней игры.

Во время тайм-аута на матче БК «Нижний Новгород» с УНИКСом большой плюшевый лось Трюльник достал кольцо и сделал предложение своей девушке — черлидерше. Она согласилась выйти замуж.







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