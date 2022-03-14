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В Нижнем Новгороде ограничат скорость движения электросамокатов. Рассказываем об изменениях

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Городская администрация готовится к сезону проката электросамокатов. Так, в планах подписать соглашения с несколькими сервисами аренды.

 

«Один из ключевых пунктов — ограничение скорости движения, чтобы обеспечить безопасность и тех, кто передвигается на самокатах, и пешеходов. В соглашении пропишем ограничение скорости до 25 км/ч, а на отдельных территориях — в центре города, на набережных, на улице Рождественской и в городских парках — не более 15 км/ч», — добавил Юрий Шалабаев.

Кроме того, сохранятся требования не использовать одно средство для передвижения вдвоем или группой, а также рекомендации использовать при передвижении средства защиты.



 

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Фото: pexels

 

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