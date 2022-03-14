Когда в нижегородском парке «Швейцария» закроют каток?

Этой зимой в парке открыли два катка с искусственным покрытием — большой (для взрослых) и маленький, предназначенный для детей. Также на площадке появились прокат, зона отдыха с шезлонгами, светящиеся скульптуры и украшения.

До 16 марта еще можно успеть полюбоваться красотой и прокатиться на коньках. Входной билет со вторника по четверг для детей стоит 100 рублей, для взрослых — 200, а в пятницу, субботу и воскресенье — 150 и 350. По-прежнему работают прокат и заточка коньков, а также фуд-корты.

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