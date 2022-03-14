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У нижегородских «Валдаев» появятся новые направления. Рассказываем, какие именно

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В 2022 году суда на подводных крыльях «Валдай» будут ходить по новым направлениям. К уже существующим маршрутам планируют добавить еще три новых.

Три новых направления появится у «Валдаев»:.

К имеющимся планируется добавить маршруты:

  • до Сокольского 
  • до поселка Юрьевец в Ивановской области 
  • до поселка городского типа Юрино в Марий Эл 

Начало навигации будет зависеть от погодных условий.

Напомним, в прошлом году были актуальны 8 направлений: Балахна, Павлово, Чкаловск, Городец, Макарьево, Стригино, Шуховская башня и обзорная по городу.


 

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Фото: korabel.ru

 

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