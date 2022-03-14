Стало известно, сколько зарядных станций для электрокаров появится в Нижнем

110 станций для зарядки электромобилей установят в Нижегородской области. Средства направят из федерального бюджета — более 300 миллионов рублей.
По словам председателя комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований Андрея Макарова, средства должны поступить уже в 2022 году. Сейчас в стране активно осваивается производство специализированного оборудования для зарядки и самих электромобилей.
«Развитие электротранспорта — это не только забота об экологии наших городов, но и новые возможности для профильных отраслей промышленности. Развитие инфраструктуры позволит не останавливать эту работу», — добавил Макаров.
Так, к 2025 году в регионе планируют запустить не менее 200 зарядных станций для электромобилей.
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Фото: pexels
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