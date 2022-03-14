В НГХМ откроется выставка «Неистово-малиновое чудо»

17 марта в Нижегородском художественном музее откроется экспозиция изделий с полховско-майданской росписью. На выставке «Неистово-малиновое чудо» представят авторские работы художников Вознесенского района и экспонаты из фондов НГХМ.
Самый молодой промысел Нижегородской области известен по всей России. Мастера создают яркие деревянные расписные изделия: каталки, балалайки, грибки, матрешки, копилки, яйца, свистульки и многое другое.
Дополнением к выставке станут:
- мастер-класс художников Центра ремесел по росписи «тарарушек»
- выступление фольклорной группы
- показ полховско-майданского народного костюма
Местные токарные расписные изделия экспонируются в Государственном Историческом музее, Государственном Русском музее, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, Российском этнографическом музее.
Экспозиция открыта для посетителей с 18 марта до 3 апреля этого года.
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Фото: архив организаторов
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