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В НГХМ откроется выставка «Неистово-малиновое чудо»

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17 марта в Нижегородском художественном музее откроется экспозиция изделий с полховско-майданской росписью. На выставке «Неистово-малиновое чудо» представят авторские работы художников Вознесенского района и экспонаты из фондов НГХМ.

 

Самый молодой промысел Нижегородской области известен по всей России. Мастера создают яркие деревянные расписные изделия: каталки, балалайки, грибки, матрешки, копилки, яйца, свистульки и многое другое.

Дополнением к выставке станут:

  • мастер-класс художников Центра ремесел по росписи «тарарушек»
  • выступление фольклорной группы
  • показ полховско-майданского народного костюма

Местные токарные расписные изделия экспонируются в Государственном Историческом музее, Государственном Русском музее, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, Российском этнографическом музее.

Экспозиция открыта для посетителей с 18 марта до 3 апреля этого года.



 

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Фото: архив организаторов

 

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