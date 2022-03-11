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В Нижегородской области отменят шесть междугородних маршрутов

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Новая транспортная схема, которую разрабатывают в Нижегородской области, отменяет шесть междугородних автобусов. Еще несколько — изменят путь следования и конечные остановки. Соответствующие данные опубликованы на портале ГИСОГД.

 

автор фото — Никита Духник

Сейчас новая транспортная схема находится в разработке, поэтому данная информация предварительная. Согласно схеме отмена коснется следующих маршрутов:

  • Т-27 и Т-26 (Дзержинск)
  • Т-115 и автобус № 6 (Городец)
  • автобус №1000 (поселок Памяти Парижской Коммуны)
  • Т-212 (Дзержинск, Автовокзал — Володарский р-н, Юганец КПП)

Какие маршруты изменят путь следования:

  • № 101 — (из Богородска в деревню Ключищи). Не будет заезжать в село Шарголи
  • № 225 — (автостанция Сенная — Кстово). Пойдет по улице Магистральной
  • № 104 — (Балахна). Продлевается до населенного пункта Юрино
  • № 124 — (Бор). Не будет заезжать в центр поселка Памяти Парижской Коммуны


 

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