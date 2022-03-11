В Нижегородской области отменят шесть междугородних маршрутов

Новая транспортная схема, которую разрабатывают в Нижегородской области, отменяет шесть междугородних автобусов. Еще несколько — изменят путь следования и конечные остановки. Соответствующие данные опубликованы на портале ГИСОГД.
автор фото — Никита Духник
Сейчас новая транспортная схема находится в разработке, поэтому данная информация предварительная. Согласно схеме отмена коснется следующих маршрутов:
- Т-27 и Т-26 (Дзержинск)
- Т-115 и автобус № 6 (Городец)
- автобус №1000 (поселок Памяти Парижской Коммуны)
- Т-212 (Дзержинск, Автовокзал — Володарский р-н, Юганец КПП)
Какие маршруты изменят путь следования:
- № 101 — (из Богородска в деревню Ключищи). Не будет заезжать в село Шарголи
- № 225 — (автостанция Сенная — Кстово). Пойдет по улице Магистральной
- № 104 — (Балахна). Продлевается до населенного пункта Юрино
- № 124 — (Бор). Не будет заезжать в центр поселка Памяти Парижской Коммуны
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