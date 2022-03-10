Сборная Нижегородской области примет участие в WorldSkillsRussia

Нижегородская сборная разделена на две возрастные группы:

студенты профессиональных образовательных организаций и вузов (от 16 до 23 лет)

школьники (от 12 до 16 лет)

Соревнования по профессиональному мастерству охватывают разнообразные сферы: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Нижегородцы будут состязаться по всем 54 компетенциям, представленных на соревнованиях.







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Фото: группа соревнований «ВКонтакте»