Сборная Нижегородской области примет участие в WorldSkillsRussia

В 27 регионах России пройдут отборочные соревнования на право участия в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)». От Нижегородской области участвуют более 60 человек.
Нижегородская сборная разделена на две возрастные группы:
- студенты профессиональных образовательных организаций и вузов (от 16 до 23 лет)
- школьники (от 12 до 16 лет)
Соревнования по профессиональному мастерству охватывают разнообразные сферы: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.
Нижегородцы будут состязаться по всем 54 компетенциям, представленных на соревнованиях.
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Фото: группа соревнований «ВКонтакте»
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