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Стало известно, когда начнется комплексное озеленение Нижневолжской набережной

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Нижневолжскую набережную ждет масштабное озеленение, там высадят больше растений. В этом году планируют комплексно озеленить участок от Рыбного переулка до Паромной переправы.

 

автор фото — Никита Духник

На набережной высадят более 80 деревьев — елей, лип, яблонь, около 4500 декоративно-лиственных кустарников, а также цветники общей площадью почти 7300 квадратных метров.

Проект озеленения разрабатывался архитектурно-ландшафтным центром.

Кроме того, в районной администрации рассказали, что весной составят список мероприятий, которые необходимо провести для точечного благоустройства. Так, в районе прогулочной зоны местами потрескалась облицовка бетонных парапетов.


 

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