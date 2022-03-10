Стала известна дата открытия аквапарка «Океанис» в Нижнем Новгороде

Открытие нижегородского аквапарка «Океанис» запланировано на майские праздники в 2022 году. Об этом рассказали его представители в Instagram.
По словам представителей Okeanis Fitness, 26 марта в многофункциональном центре запустят фитнес-клуб и термальную зону с банным комплексом, джакузи, кафе, лаунж-пространством и несколькими бассейнами.
Сейчас аквапарк проходит сертификацию. Гости центра смогут прокатиться более чем на десяти детских и взрослых горках, водных аттракционах и около 20 бассейнов.
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