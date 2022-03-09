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В марте в Нижнем будет –19 (что?). Кажется, да, обещают сильное похолодание

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В марте 2022 года в Нижний Новгород придет резкое похолодание. Обещают морозы до –19 градусов. Какая погода ждет нижегородцев? Рассказываем в прогнозе синоптиков.


 

автор фото — Никита Духник

По словам синоптиков, в марте 2022 года температура воздуха будет крайне неустойчива.

Так, в среду, 9 марта, днем столбики термометров достигнут отметки в –10 градусов, а уже ночью опустятся — до –17 градусов по Цельсию. Самым холодным днем станет четверг, 10 марта. Утром ожидается до –17, а ночью ударят 20-градусные морозы.


 

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