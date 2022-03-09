Нижегородский бренд SHI-SHI появился в универмаге Екатеринбурга

Теперь в корнере екатеринбургского универмага «Большой» можно найти и нижегородский бренд — SHI-SHI.
«Бестселлеры бренда SHI-SHI уже готовы к примеркам в Универмаге «Большой»!», — говорит команда бренда.
На этажах универмага разместились российские и зарубежные бренды одежды, обуви, аксессуаров, а теперь и бренд из Нижнего Новгорода — SHI-SHI.
Интервью с основательницей нижегородского бренда SHI-SHI — Юлией Шинкаревой — о моде Нижнего и бизнесе в эпоху локдаунов здесь.
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