Нижегородский бренд SHI-SHI появился в универмаге Екатеринбурга

«Бестселлеры бренда SHI-SHI уже готовы к примеркам в Универмаге «Большой»!», — говорит команда бренда.

На этажах универмага разместились российские и зарубежные бренды одежды, обуви, аксессуаров, а теперь и бренд из Нижнего Новгорода — SHI-SHI.

Интервью с основательницей нижегородского бренда SHI-SHI — Юлией Шинкаревой — о моде Нижнего и бизнесе в эпоху локдаунов здесь.









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