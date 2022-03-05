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Стало известно, какие площади рассматривают для строительства нового оперного театра в Нижнем

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Для строительства нового оперного театра в Нижнем Новгороде рассматривают две площади — Сенную и Комсомольскую.

 

Так, подобрано уже восемь участков для строительства нового здания оперного театра в столице Приволжья. Отмечается, что объект может появиться на Сенной или Комсомольской площадях. Об этом сообщил Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович на программе «Вести. Интервью».

«Мы сократим список до двух. Затем совместно с архитектурным советом определим, где лучше всего начать строительство. После выбора участка будет организация архитектурного международного конкурса, — добавил министр.

Вопросом финансирования займутся после того, как полностью будет готова архитектурная концепция.



 

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Фото: pexels

 

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