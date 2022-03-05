В нижегородском парке «Швейцария» откроется школа для собак

Школы для собак и их владельцев планируют создать в парке «Швейцария». В них нижегородцы смогут познакомиться с основами дрессуры, ухода и характерами разных пород.
На территории обновленного парка есть две специализированные площадки для дрессировки собак, где посетители активно занимаются со своими питомцами.
По словам арт-директора «Швейцарии» Юлии Скугаревской, сейчас ведутся переговоры с коммерческими организациями о взаимовыгодном сотрудничестве и материальной поддержке.
«Руководство парка стремится к тому, чтобы территория «Швейцарии», оснащенная всем необходимым для цивилизованного выгула и дрессировки собак, была комфортным общественным пространством для каждого своего посетителя», — отметила арт-директор.
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Фото: pexels
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