В нижегородском парке «Швейцария» откроется школа для собак

На территории обновленного парка есть две специализированные площадки для дрессировки собак, где посетители активно занимаются со своими питомцами.

По словам арт-директора «Швейцарии» Юлии Скугаревской, сейчас ведутся переговоры с коммерческими организациями о взаимовыгодном сотрудничестве и материальной поддержке.

«Руководство парка стремится к тому, чтобы территория «Швейцарии», оснащенная всем необходимым для цивилизованного выгула и дрессировки собак, была комфортным общественным пространством для каждого своего посетителя», — отметила арт-директор.







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Фото: pexels