Жеребенка с бойни спас нижегородский центр реабилитации лошадей

Летом 2021 года волонтеры спасли жеребенка, который должен был попасть на бойню саратовской мясной фермы, его предложили выкупить за 80 тысяч рублей. Нижегородцы отправились на спасение коня. По словам волонтеров, сейчас из испуганного и немного агрессивного жеребенка получился очень открытый и коммуникабельный молодой конь. Его назвали Титан.

«Мы вложили столько любви и нежности в этого пирожочка, и надеемся, что он станет самым лучшим другом для своей семьи!», — сказали волонтеры нижегородского центра.

Вскоре волонтеры нашли Титану новых хозяев в Подмосковье.







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Фото: pexels