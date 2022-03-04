Еще четыре рейса отменил нижегородский аэропорт. Рассказываем, какие именно

Сегодня, 4 марта, нижегородцы не смогли вылететь в Санкт-Петербург авиакомпанией Pegas Fly. Рейс в северную столицу отменили 07:05 и в 19:30. В 13:15 не состоялся перелет в Минеральные воды. Кроме того, рейс из Москвы в Нижний Новгород, который должен был состояться в 18:55, также отменен.

Вместе с этим отменен рейс из Нижнего Новгорода до Ферганы. Его обслуживает авиакомпания S7. Он должен был состояться в 21:00. С чем это связано — не сообщается.





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Фото: pexels