18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Еще четыре рейса отменил нижегородский аэропорт. Рассказываем, какие именно

Поделиться:

На сайте аэропорта имени Чкалова в Нижнем Новгороде появилась информация об отмене рейсов 4 марта. Авиаперелеты в Санкт-Петербург, Фергану и Минеральные воды не состоятся. Об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

 

Сегодня, 4 марта, нижегородцы не смогли вылететь в Санкт-Петербург авиакомпанией Pegas Fly. Рейс в северную столицу отменили 07:05 и в 19:30. В 13:15 не состоялся перелет в Минеральные воды. Кроме того, рейс из Москвы в Нижний Новгород, который должен был состояться в 18:55, также отменен.

Вместе с этим отменен рейс из Нижнего Новгорода до Ферганы. Его обслуживает авиакомпания S7. Он должен был состояться в 21:00. С чем это связано — не сообщается.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: