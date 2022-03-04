Какая погода придет в Нижний Новгород в праздничные выходные?

Так, сегодня, 4 марта, в Нижнем Новгороде будет облачно, туманно и возможен дождь со снегом. Столбики термометров покажут –1 градус. В субботу, 5 марта, прогнозируется до –4 градусов, днем около 0, возможны осадки. В ночь на воскресенье температура воздуха достигнет отметки –8 градусов по Цельсию, днем –3 градуса.

В понедельник, 7 марта, ночью похолодает до –9 градусов, днем ожидается до –3 и снежно. В ночь на вторник, 8 марта, подморозит до –11 градусов, днем немного разогреет и ожидается –8 градусов, пасмурно.

В начале короткой рабочей недели столбики термометра опустятся еще ниже.







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