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Какая погода придет в Нижний Новгород в праздничные выходные?

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В предстоящие длинные выходные в столице Приволжья будет морозно не только в ночное время, но и днем. 8 марта ожидается до –11! Рассказываем о погоде до конца недели — в прогнозах синоптиков.

 

автор фото — Никита Духник

Так, сегодня, 4 марта, в Нижнем Новгороде будет облачно, туманно и возможен дождь со снегом. Столбики термометров покажут –1 градус. В субботу, 5 марта, прогнозируется до –4 градусов, днем около 0, возможны осадки. В ночь на воскресенье температура воздуха достигнет отметки –8 градусов по Цельсию, днем –3 градуса.

В понедельник, 7 марта, ночью похолодает до –9 градусов, днем ожидается до –3 и снежно. В ночь на вторник, 8 марта, подморозит до –11 градусов, днем немного разогреет и ожидается –8 градусов, пасмурно.

В начале короткой рабочей недели столбики термометра опустятся еще ниже.



 

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