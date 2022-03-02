Стало известно, когда в Нижегородскую область придет метеорологическая весна

Так, с 15 марта прогнозируется устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
автор фото — Игорь Иванов
Метеорологическая весна придет в регион с наступлением устойчивой плюсовой температуры в течение суток. Чаще всего это происходит в районе 26 марта.
Так, в ближайшие дни и до середины марта ожидается интенсивное ночное выхолаживание до –10, а на востоке региона до –15 градусов. В дневное время прогнозируют слабые оттепели.
По прогнозам, среднемесячная температура воздуха в марте составит от –2 до –4 градусов, что близко к климатической норме. Кроме того, обычное для марта количество осадков – 25-35 миллиметрах, в этом году их уровень будет больше.
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