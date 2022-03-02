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Нижегородский аэропорт ограничил перелеты в ряд городов до 8 марта

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По информации аэропорта имени Чкалова в Нижнем Новгороде, ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлены до утра 8 марта.

 

Отмечается, что не работают аэропорты Курска, Липецка, Воронежа, Белгорода, Брянка, Краснодара, Ростова-на-Дону, Геленджика, Анапы, Симферополя, Элисты.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям организовать перелеты по альтернативным маршрутам — через аэропорты Волгограда, Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Москвы.

Аэропорт Нижнего Новгорода сейчас работает в штатном режиме.


 

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Фото: pexels

 

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