Нижегородский аэропорт ограничил перелеты в ряд городов до 8 марта

Отмечается, что не работают аэропорты Курска, Липецка, Воронежа, Белгорода, Брянка, Краснодара, Ростова-на-Дону, Геленджика, Анапы, Симферополя, Элисты.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям организовать перелеты по альтернативным маршрутам — через аэропорты Волгограда, Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Москвы.

Аэропорт Нижнего Новгорода сейчас работает в штатном режиме.





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Фото: pexels