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Общество

В Нижегородской области организован сбор информации от предпринимателей о ситуации в бизнесе

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Сбор информации от предпринимателей по вопросам ведения бизнеса организован в Нижегородской области на базе центра «Мой бизнес». Работа осуществляется по телефону горячей линии: 8-800-301-29-94 либо в электронном виде, заполнив анкету по ссылке.

 

автор фото — Никита Духник

«Важно вести сбор информации в режиме реального времени для того, чтобы видеть актуальную картину о ситуации на наших предприятиях и, как следствие, принимать точечные и системные решения – формировать меры поддержки, доводить позицию предприятий до федеральных ведомств», — отметил Глеб Никитин.

Отмечается, к работе подключат всю сеть поддержки предпринимательства в регионе, которая состоит из центров поддержки бизнеса в каждом районе области и филиалов центра «Мой бизнес» в 35 муниципалитетах.

«Предприниматели через центр «Мой бизнес» могут рассказать о задержке платежей, поставок, недостатке комплектующих, о проблемах с логистикой, о сложностях работы с иностранными контрагентами, потребности в льготном кредитовании», — добавили в ведомстве.

Кроме того, на базе Российского экспортного центра работает горячая линия по вопросам работы на зарубежных рынках, где компании в режиме онлайн могут задать вопросы, связанные со сложившейся ситуацией, или сообщить важную для бизнеса информацию.


 

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