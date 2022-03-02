В Нижегородской области организован сбор информации от предпринимателей о ситуации в бизнесе

«Важно вести сбор информации в режиме реального времени для того, чтобы видеть актуальную картину о ситуации на наших предприятиях и, как следствие, принимать точечные и системные решения – формировать меры поддержки, доводить позицию предприятий до федеральных ведомств», — отметил Глеб Никитин.

Отмечается, к работе подключат всю сеть поддержки предпринимательства в регионе, которая состоит из центров поддержки бизнеса в каждом районе области и филиалов центра «Мой бизнес» в 35 муниципалитетах.

«Предприниматели через центр «Мой бизнес» могут рассказать о задержке платежей, поставок, недостатке комплектующих, о проблемах с логистикой, о сложностях работы с иностранными контрагентами, потребности в льготном кредитовании», — добавили в ведомстве.

Кроме того, на базе Российского экспортного центра работает горячая линия по вопросам работы на зарубежных рынках, где компании в режиме онлайн могут задать вопросы, связанные со сложившейся ситуацией, или сообщить важную для бизнеса информацию.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.