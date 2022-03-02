Нижегородское пространство ЦЕХ * отменяет все мероприятия

«Вплоть до начала прошлой недели мы готовились к анонсу сразу нескольких крупных международных проектов в своём пространстве. Мы приняли решение об отмене запланированных развлекательных мероприятий в связи с их неуместностью в настоящее время — речь идет о музыкальных концертах и танцевальных событиях», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что продолжают подготовку к выставке международных художников, которая пока переносится на неопределенный срок.

«Тем не менее, культура и искусство объединяют людей из десятков разных стран, и даже в самые сложные времена она должна возводить мосты, а не сжигать их. Это всегда оставалось основной целью нашей работы», — говорится в сообщении.







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Фото: сайт ЦЕХа *