Нижегородское пространство ЦЕХ * отменяет все мероприятия

Нижегородское мультимедиа арт-пространство ЦЕХ * сообщило об отмене всех запланированных развлекательных мероприятий. Об этом команда проекта сообщили на своих страницах в социальных сетях.
«Вплоть до начала прошлой недели мы готовились к анонсу сразу нескольких крупных международных проектов в своём пространстве. Мы приняли решение об отмене запланированных развлекательных мероприятий в связи с их неуместностью в настоящее время — речь идет о музыкальных концертах и танцевальных событиях», — говорится в сообщении.
В компании также отметили, что продолжают подготовку к выставке международных художников, которая пока переносится на неопределенный срок.
«Тем не менее, культура и искусство объединяют людей из десятков разных стран, и даже в самые сложные времена она должна возводить мосты, а не сжигать их. Это всегда оставалось основной целью нашей работы», — говорится в сообщении.
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Фото: сайт ЦЕХа *
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