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В этом году нижегородский планетарий ждет масштабная реконструкция

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В 2022 году нижегородский планетарий планируют реконструировать. Об этом сообщил Юрий Шалабаев в Instagram. Обновление планетария стартовали еще в 2021 году, тогда отремонтировали большой звездный зал и обновили территорию у планетария. Сейчас же планируют привести в порядок пространство внутри здания и благоустроить набережную.

 

«В 2022 году нужно привести в порядок все пространство от планетария до метромоста, чтобы люди, посетив планетарий, могли с комфортом прогуляться по набережной», — добавил Юрий Шалабаев.

Так, на первом этаже создадут — интерактивные элементы, тактильные инсталляции, экспозиционное пространство с имитацией отсеков МКС, эффектом гравитационной дезориентации, пятиметровый проекционный купол, а также кафетерий и конференц- зал.

На втором установят: макеты спутников и кораблей, люминесцентную историю космоса, мультимедийную переговорную. На третьем разместится открытая круговая обсерватория с возможностью самостоятельно наблюдать в телескоп. Кроме того, планируется сделать подсветку окон, фасада и купола.

Отмечается, что Большой зал планетария был обновлен в 2021 году.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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