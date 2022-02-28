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На Нижневолжской набережной высадят больше 80 деревьев и 4500 кустарников

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Нижневолжскую набережную ждет масштабное озеленение: на участке от переулка Рыбный до Паромной переправы планируют высадить больше 80 деревьев, около 4500 кустарников и цветники. Об этом сообщает администрация Нижегородского района.

 

Проект комплексного озеленения территории набережной разработал архитектурно-ландшафтный центр. Растения подбирались так, чтобы они были устойчивы к городским условиям и быстро адаптировались к переменчивой погоде. Отмечается, что на набережной проходит канализационный коллектор большого диаметра, который не позволяет высаживать крупномерные деревья.

На набережной появятся липы, яблони и ели, декоративно-лиственные кустарники и почти 7300 квадратных метров цветников из многолетников.



 

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Фото: pexels

 

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