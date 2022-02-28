На нижегородской Чкаловской лестнице появились трещины и сколы

Реставрация Чкаловской лестницы была проведена при подготовке к празднованию 800-летия столицы Приволжья. Ее открыли в августе 2021 года. На ремонт главного символа города потратили 159 миллионов рублей.

На опубликованных фото видно, что поручни и лестница потрескалась, в каких-то местах крупными кусками отвалилась штукатурка.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Telegram-канале «Нижний №1»