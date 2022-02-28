На нижегородской Чкаловской лестнице появились трещины и сколы

В Нижнем Новгороде на Чкаловской лестнице появились трещины и сколы. Ее отреставрировали в августе прошлого года и потратили на это 159 миллионов рублей. Фотографии объекта появились в Telegram-канале «Нижний №1».
Реставрация Чкаловской лестницы была проведена при подготовке к празднованию 800-летия столицы Приволжья. Ее открыли в августе 2021 года. На ремонт главного символа города потратили 159 миллионов рублей.
На опубликованных фото видно, что поручни и лестница потрескалась, в каких-то местах крупными кусками отвалилась штукатурка.
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Фото: Telegram-канале «Нижний №1»
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