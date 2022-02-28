Похолодание до –10 и дождь со снегом: рассказываем о погоде в Нижнем на этой неделе

В понедельник, 28 февраля, утром столбики термометров покажут –4 градуса, затем потеплеет до –1. К ночи похолодает до –9. Целый день будет пасмурно, но осадков не ожидается. Скорость северного ветра составит 3 метра в секунду.

1 марта, во вторник, утром похолодает еще больше — до –10. К обеду воздух прогреется до –1. Ночью температура воздуха опустится до –8 градусов. Сохранится пасмурная погода без осадков. Ветер сменит направление на западное и ослабнет до 2 метров в секунду.

В среду, 2 марта утром термометры достигнут отметки –7 градусов, днем воздух прогреется до 0. Ночью температура воздуха опустится до –3. Ветер придет с юга со скоростью почти 2 метра в секунду.

К концу недели обещают дожди со снегом. Утром термометры покажут до –3 градусов по Цельсию. К ночи похолодает до –5. Ветер сменит направление на восточное, его скорость останется прежней.







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