Стало известно, когда планируют открыть концертный зал и галерею в пакгаузах

Концертный зал и галерея в пакгаузах на нижегородской Стрелке откроются уже летом этого года. Об этом сообщает АНО «Центр 800».
Сейчас на территории проводят внутренние отделочные работы, после чего специалисты приступят к монтажу необходимого оборудования. Также продолжатся работы по ремонту бетонной подпорной стенки берегоукрепления, а к весне завершится устройство амфитеатра в районе спуска к воде.
Отмечается, что обновленные пространства планировали открыть до конца 2021 года. Из-за задержки в поставке вентиляционного и технического оборудования сроки перенесли. Стоимость работ составила 659 миллионов рублей.
Узнать подробнее об уникальных конструкциях XIX века — пакгаузах с ажурными металлическими арками можно в специальном материале от «НН.Собака.ru».
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