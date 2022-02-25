Стало известно, когда планируют открыть концертный зал и галерею в пакгаузах

Сейчас на территории проводят внутренние отделочные работы, после чего специалисты приступят к монтажу необходимого оборудования. Также продолжатся работы по ремонту бетонной подпорной стенки берегоукрепления, а к весне завершится устройство амфитеатра в районе спуска к воде.

Отмечается, что обновленные пространства планировали открыть до конца 2021 года. Из-за задержки в поставке вентиляционного и технического оборудования сроки перенесли. Стоимость работ составила 659 миллионов рублей.

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